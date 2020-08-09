Принадлежащий "Реалу" Серхио Регилон признан игроком недели в Лиге Европы
Защитник "Севильи" Серхио Регилон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Регилон занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. Испанец забил гол в матче 1/8 финала с "Ромой" (2:0). В борьбе за награду он опередил вратаря "Вулверхэмптона" Руя Патрисиу, нападающего "Копенгагена" Йонаса Винду и форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.
23-летний Регилон принадлежит "Реалу", а за "Севилью" он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне защитник провел за севильцев 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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