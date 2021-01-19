Принадлежащий "Спартаку" Рассказов высказался о своем будущем в московском клубе

Защитник "Спартака" Николай Рассказов, выступающий за тульский "Арсенал" на правах аренды, заявил, что он хочет вернуться в московский клуб.

"У меня была непростая ситуация в "Спартаке". Перестал попадать даже в заявку. Провел матч за "Спартак-2", не слишком удачно. Тогда и понял, что лучше уйти в аренду… К тому же, Тула — моя малая родина. В детстве я играл за «Арсенал». Перед возвращением сюда подумал — это судьба. И сразу поставил цель: помочь "Арсеналу" выправить турнирное положение и самому выйти на тот уровень, который позволит снова играть в "Спартаке".

Хочу вернуться в "Спартак" и доказать, что достоин играть в таком клубе. Но для начала нужно вернуть удачу "Арсеналу", - приводит слова Рассказова "Советский спорт".

23-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В "Арсенал" он перешел в октябре 2020 года. В составе тульского клуба защитник провел 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

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