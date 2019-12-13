Принадлежащий "Спартаку" Роша покинет "Крузейро"

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Принадлежащий "Спартаку" Роша покинет "Крузейро"

Нападающий "Крузейро" Педро Роша покинет клуб, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, руководство бразильского клуба приняло решение не выкупать трансфер футболиста у московского "Спартака" за семь миллионов долларов. Таким образом, форвард, скорее всего, вернется в "Спартак".

В нынешнем сезоне 25-летний Роша провел за "Крузейро" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. 

Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.

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