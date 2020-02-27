Принадлежащий "Спартаку" Роша выиграл второй трофей за две недели

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Принадлежащий "Спартаку" Роша выиграл второй трофей за две недели
Нападающий "Фламенго" Педро Роша вместе с клубом стал победителем Суперкубка Южной Америки. Две недели назад Рома в составе клуба выиграл Суперкубок Бразилии.

"Я благодарен богу, который позволил нам пережить эти моменты", - написал форвард в своем Instagram, прикрепив фотографию команды.

В Суперкубке Южной Америки "Фламенго" по сумме двух встреч победил эквадорский "Индепендьенте дель Валье" (2:2, 3:0).

Напомним, что 25-летний Роша принадлежит московскому "Спартаку", а за бразильский клуб выступает на правах аренды.

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