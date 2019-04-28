Принадлежащий "Спартаку" Роша забил первый гол за "Крузейро"

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Принадлежащий "Спартаку" Роша забил первый гол за "Крузейро"

Бразильский нападающий Педро Роша отметился голом за "Крузейро".

Форвард отличился в матче чемпионата Бразилии с "Фламенго" (1:3), подхватив мяч в центре поля и переиграв вратаря ударом с близкого расстояния.

Напомним, что "Крузейро" арендовал форварда у "Спартака" до конца 2019 года с правом последующего выкупа.

24-летний Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. Всего он провел за "красно-белых" 19 матчей и забил один гол.

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