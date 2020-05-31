Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"
Казанский "Рубин" сообщил об уходе полузащитника Александра Ташаева, который принадлежит "Спартаку".
"Александр Ташаев покидает "Рубин". Полузащитник покидает нашу команду в связи с истечением срока аренды. "Рубин" благодарит Александра за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в официальном Twitter казанского клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Ташаев провел за "Рубин" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Ташаев хочет расторгнуть контракт с "красно-белыми".
Не пропустите: "Ростов" готов подписать хавбека "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
-
Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5
-
Хайповый "Реал" вновь разорвал испанские СМИ. Что известно о смене поколений в Мадриде на данный момент?
-
Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"
-
"Интер" включил в сделку с ПСЖ по выкупу Икарди особый пункт
-
"Локомотив" предложил болельщикам клуба написать письмо Семину
Лента новостей
-
Димитри Пайе рассказал, почему он отказывается от снижения зарплаты
-
Лионель Месси высказался о будущем футбола в связи с пандемией коронавируса
-
"Наполи" готов сделать скидку "Арсеналу", чтобы не продавать Милика в "Ювентус"
-
Английские клубы намерены заполучить защитника ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" близок к продлению аренды Одиона Игало
-
Экс-звезда "Баварии" призвал клуб купить другого игрока вместо Сане
-
"Севилья" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
Эсекьель Гарай раскритиковал "Валенсию", обвинив клуб в травле
-
ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди
-
Воры обокрали квартиру Рияда Махреза на крупную сумму
-
3
Артуро Видаль: "Хочу выиграть с "Барселоной" свое девятое чемпионство подряд"
-
3
Левандовски лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". Месси нет в топ-5
-
Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"
-
Вячеслав Малафеев покинул "Зенит"
-
"Убили душу". Фанаты "Локомотива" отреагировали на прощальный пост клуба, посвященный Семину
-
1
Хайповый "Реал" вновь разорвал испанские СМИ. Что известно о смене поколений в Мадриде на данный момент?
-
3
Роналду показал, как в одиночку отрабатывает удары по воротам резервного голкипера "Юве"
-
Чугайнов: "Семин - первый тренер, при котором я заиграл во взрослый футбол"
-
Евсеев рассказал о товарищеском матче "Уфы" на сборе в Челябинской области
-
Football Italia: Азмун попал в шорт-лист "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20