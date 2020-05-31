Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"

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Принадлежащий "Спартаку" Ташаев покинул "Рубин"

Казанский "Рубин" сообщил об уходе полузащитника Александра Ташаева, который принадлежит "Спартаку".

"Александр Ташаев покидает "Рубин". Полузащитник покидает нашу команду в связи с истечением срока аренды. "Рубин" благодарит Александра за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в официальном Twitter казанского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Ташаев провел за "Рубин" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ташаев хочет расторгнуть контракт с "красно-белыми".

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