Принадлежащий "Спартаку" Тиль признан лучшим игроком месяца в Нидерландах

Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Гус Тиль, который ныне играет за "Фейеноорд" был назван лучшим футболистом голландской Эредивизи в сентябре, сообщает пресс-служба чемпионата Нидерландов.

В последних трех играх он забил шесть мячей. Сейчас он лучший бомбардир Эредивизи.

В нынешнем сезоне Тиль сыграл 15 матчей за "Фейеноорд", в которых сумел забить 12 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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