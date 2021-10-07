Принадлежащий "Спартаку" Тиль признан лучшим игроком месяца в Нидерландах
Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен
Хавбек московского "Спартака" Гус Тиль, который ныне играет за "Фейеноорд" был назван лучшим футболистом голландской Эредивизи в сентябре, сообщает пресс-служба чемпионата Нидерландов.
В последних трех играх он забил шесть мячей. Сейчас он лучший бомбардир Эредивизи.
POTM Guus Til is September's Player of the Month, available in @easportsfifa #FUT now!— Eredivisie (@eredivisie) October 7, 2021
https://t.co/H6SNIG49k4 #FIFA22 pic.twitter.com/SFAF8qTI0e
В нынешнем сезоне Тиль сыграл 15 матчей за "Фейеноорд", в которых сумел забить 12 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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|О
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|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
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|23