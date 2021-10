Принадлежащий "Спартаку" Тиль признан лучшим игроком месяца в Нидерландах

Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" Гус Тиль, который ныне играет за "Фейеноорд" был назван лучшим футболистом голландской Эредивизи в сентябре, сообщает пресс-служба чемпионата Нидерландов.

В последних трех играх он забил шесть мячей. Сейчас он лучший бомбардир Эредивизи.

