Принадлежащий "Спартаку" Тимофеев лидирует в этом сезоне РПЛ по совершенным отборам

Хавбек "Крыльев Советов" Артем Тимофеев является лидером этого сезона по совершенным отборам (135).

Следом за ним по этому показателю идут Рафал Аугустыняк ("Урал", 133 отбора) и Александр Гацкан ("Крылья Советов", 121 отбор).

Напомним, что "Крылья Советов" арендовали Тимофеева у "Спартака" до конца этого сезона.

В составе самарского клуба Тимофеев провел 22 игры и отметился одним ассистом.

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