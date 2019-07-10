Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"

Теги валенсиявильярреалденис черышев

Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"

Российский вингер Денис Черышев готовится к сезону с "Валенсией", сообщает AS.

Ранее "летучие мыши" договорились с "Вильярреалом" о переходе 28-летнего футболиста, но трансфер до сих пор официально не зарегистрирован.

Стоит отметить, что Черышев пока тренируется индивидуально, находясь на финальной стадии восстановления после травмы связок колена.

Напомним, что покупка россиянина обойдётся "Валенсии" в 6 миллионов евро.

Не пропустите: Врач сборной России назвал сроки возвращения Черышева в строй. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме

"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов