Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"
Российский вингер Денис Черышев готовится к сезону с "Валенсией", сообщает AS.
Ранее "летучие мыши" договорились с "Вильярреалом" о переходе 28-летнего футболиста, но трансфер до сих пор официально не зарегистрирован.
Стоит отметить, что Черышев пока тренируется индивидуально, находясь на финальной стадии восстановления после травмы связок колена.
Напомним, что покупка россиянина обойдётся "Валенсии" в 6 миллионов евро.
Не пропустите: Врач сборной России назвал сроки возвращения Черышева в строй. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" презентовал новую форму на следующий сезон
-
Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"
-
"Спартак" намерен отказаться от подписания Гильерме
-
"Удинезе" объявил о переходе экс-защитника ЦСКА Бекао
-
Тульский "Арсенал" купил двух игроков сборной Замбии
-
Экс-президент "Барселоны" обвинил "Атлетико" в лицемерии
-
Помазун может уйти из ЦСКА из-за Джанаева
-
"Я просто охренел": Тарасов рассказал о конфликте с "Локомотивом" из-за неуплаты счёта за операцию
-
ПСЖ может снизить цену на Неймара, но при одном условии
-
1
"Реал" представил Милитао. Бразильцу стало плохо во время первой пресс-конференции
-
"Зенит" предложил "Милану" своего игрока
-
Из колонии, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев, сбежали двое заключённых
-
1
В Германии футболист расплакался из-за расистских оскорблений
-
1
"Зенит" отправил Заболотного в дубль
-
"Милан" нацелился на защитника "Арсенала"
-
"Краснодар" отчитался о травме Классона
-
1
Фанаты ЦСКА выступили против подписания Джанаева
-
"Зенит" одобрил уход Ригони в итальянский клуб
-
"Спартак" включился в борьбу за Рамиреса
-
2
Между "Локомотивом" и Тарасовым возник финансовый спор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32