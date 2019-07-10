Принадлежащий "Вильярреалу" Черышев тренируется с "Валенсией"

Российский вингер Денис Черышев готовится к сезону с "Валенсией", сообщает AS.

Ранее "летучие мыши" договорились с "Вильярреалом" о переходе 28-летнего футболиста, но трансфер до сих пор официально не зарегистрирован.

Стоит отметить, что Черышев пока тренируется индивидуально, находясь на финальной стадии восстановления после травмы связок колена.

Напомним, что покупка россиянина обойдётся "Валенсии" в 6 миллионов евро.

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