Принадлежащий "Зениту" Эрнани вывел "Парму" в 1/8 финала Кубка Италии
В матче 4-го раунда Кубка Италии "Парма" обыграла "Фрозиноне" и вышла в следующий круг турнира.
Победу пармезанцам принес гол арендованного у "Зенита" бразильского полузащитника Эрнани, который реализовал 11-метровый в компенсированное время.
В 1/8 финале Кубка Италии "Парма" сыграет с "Ромой".
"Парма" – "Фрозиноне" - 2:1 (1:0)
Голы: Силигарди, 20 - 1:0, Тротта, 71 - 1:1, Эрнани, 90+2 (с пенальти) - 2:1
"Парма": Коломби, Гальоло, Дермаку, Лорини, Пеццелла, Барилла (Куцка, 64), Бругман, Спрокати, Эрнани, Силигарди (Дармиан, 90), Адоранте (Кулусевски, 72).
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