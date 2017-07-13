Принц Монако высказался о будущем Мбаппе

Принц Княжества Монако Альбер ІІ высказался о будущем 18-летнего нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Я не думаю, что он уйдет. Есть моменты, которые заставляют меня думать, что он останется в "Монако" на следующий сезон. Он должен понимать, что не в его интересах переходить в огромный клуб без предоставления ему гарантированного игрового времени", - цитирует правящего князя карликового государства SquawkaNews.

Напомним, Зидан отказался от приобретения Мбаппе. | soccernews.ru