Принц Монако высказался о будущем Мбаппе

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Принц Монако высказался о будущем МбаппеПринц Княжества Монако Альбер ІІ высказался о будущем 18-летнего нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Я не думаю, что он уйдет. Есть моменты, которые заставляют меня думать, что он останется в "Монако" на следующий сезон. Он должен понимать, что не в его интересах переходить в огромный клуб без предоставления ему гарантированного игрового времени", - цитирует правящего князя карликового государства SquawkaNews.

Напомним, Зидан отказался от приобретения Мбаппе. | soccernews.ru

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