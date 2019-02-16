Принц Саудовской Аравии хочет купить английский клуб за громадную сумму

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман планирует купить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, принц хочет приобрести "МЮ" за 3,8 миллиарда евро до начала нового сезона. В случае реализации покупки, текущие владельцы клуба, американские бизнесмены Глейзеры, получат 2,2 миллиарда в качестве чистой прибыли.

Ранее в СМИ сообщалось, что братья не планируют продавать клуб, однако источник сообщает, что предложенная сумма может изменить их решение.

В текущем сезоне "МЮ" набрал 51 балл и расположился на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Англии.

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