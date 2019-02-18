Принц Саудовской Аравии не намерен приобретать "Манчестер Юнайтед"

В Саудовской Аравии прокомментировали слухи о том, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд собирается купить "Манчестер Юнайтед".

"Мы категорически опровергаем эти слухи. Представители "МЮ" в поисках спонсоров вели переговоры с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, но сделка не состоялась" - заявили в министерстве информации Саудовской Аравии.

Напомним, что в настоящее время "МЮ" принадлежит семье Глейзеров.

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