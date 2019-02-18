Принц Саудовской Аравии не намерен приобретать "Манчестер Юнайтед"
В Саудовской Аравии прокомментировали слухи о том, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд собирается купить "Манчестер Юнайтед".
"Мы категорически опровергаем эти слухи. Представители "МЮ" в поисках спонсоров вели переговоры с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, но сделка не состоялась" - заявили в министерстве информации Саудовской Аравии.
Напомним, что в настоящее время "МЮ" принадлежит семье Глейзеров.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа самый крупный контракт в истории АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" назвал сумму, за которую готов отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
-
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"
-
"Бавария" понесла серьезнейшие потери перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции
Лента новостей
-
Участие Ловрена в игре с "Баварией" под вопросом
-
Игрок ПСЖ ради Франции отказался от вызова в родную сборную
-
"Эспаньол" нацелился на зимнего новичка "Реала"
-
Ибрагимович громко высказался о своих целях на предстоящий сезон в МЛС
-
"Локомотив" назвал заявку на третий зимний сбор
-
"Бавария" вступает в борьбу за Дибалу
-
Принц Саудовской Аравии не намерен приобретать "Манчестер Юнайтед"
-
Винисиус требует у "Реала" повышения зарплаты
-
"Тоттенхэм" назвал сумму, за которую готов отпустить Почеттино в "Манчестер Юнайтед"
-
5
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Легендарный тренер назвал понравившихся ему игроков ЦСКА
-
Официально: Хамшик перешел в "Далянь Ифан"
-
В сети появилось видео, как Аршавин отбирает автомобиль у жены
-
"Вест Хэм" нацелился на игрока "Манчестер Юнайтед"
-
Российский клуб потерпел разгромное поражение в матче Кубка ФНЛ
-
Ибрагимович оставил очередной яркий пост в соцсетях
-
Ковач нарушил собственное правило в "Баварии"
-
Дело в Неймаре: названа причина возможного отказа "Реала" от трансфера Азара
-
"Бавария" понесла серьезнейшие потери перед битвой с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ повторил собственный рекорд чемпионата Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11