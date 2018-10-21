Принц Саудовской Аравии собирается приобрести "Манчестер Юнайтед"
В "Манчестер Юнайтед" могут смениться владельцы.
Как сообщает Mirror, желание приобрести легендарный клуб выразил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Отмечается, что он готов заплатить 4,5 миллиарда евро.
Напомним, что нынешними владельцами клуба является семья Глейзеров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11