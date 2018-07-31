Принципиальная встреча в Арлингтоне: "Барселона" и "Рома" разыграют три очка на Международном кубке чемпионов

"Барселона" – "Рома"

Стадион: " AT&T Стэдиум" (Арлингтон, США)

Начало матча: 5:00

Арбитр: Хосе Карлос Риверо (США)

В непривычное для европейского зрителя время – 5 утра по Москве, каталонская "Барселона" и итальянская "Рома" проведут свои вторые матчи на Международном кубке чемпионов. Пути соперников впервые пересекутся на данном турнире. Однако за последние 16 лет команды неоднократно противостояли друг другу. Последнюю встречу хорошо запомнили представители "блауграны". По итогам четвертьфинала последнего розыгрыша Лиги чемпионов римский клуб выбил испанского гранда из турнира.

"Барселона" начала защиту прошлогоднего титула победителя Международного кубка чемпионов с победы над лондонским "Тоттенхэмом". Каталонцы лучше смотрелись на протяжении большей части матча и уже к 29-й минуте дважды усилиями Мунира и Артура поразили ворота лондонского клуба. Но произведенная во втором тайме Эрнесто Вальверде ротация состава оставила команду практически без опытных игроков, чем и воспользовались англичане, сумевшие сравнять счет. Со Хын Мин и Н’Куду в течение двух минут восстановили паритет.

Однако пенальти лучше пробивала "Барселона", в рядах которой дебютировали все три новичка нынешнего межсезонья: Артур забил потрясающий по красоте гол, на счету Малкома решающий 11-метровый, а Ленгле, пока был на поле, ничего не дал создать нападению соперника. Теперь каталонцам, чтобы иметь шанс повторить успех годичной давности, необходимо две оставшиеся игры выигрывать в основное время.

"Рома" – единственный участник американской части турнира, приехавший в оптимальном составе. В связи с этим крайне удивило разгромное поражение римлян от "Тоттенхэма" (1:4) в первом матче, сразу лишившее итальянский клуб шансов на победу в общем зачете соревнования. Хотя встречу "волки" начали не так уж плохо. После быстрого гола римлян (Шик забил уже на 3-й минуте), казалось, что судьба поединка находится в их руках, но "шпоры" еще до перерыва набросали в ворота Антонио Миранте четыре гола. Матч так и закончился поражением "Ромы" со счетом 1:4, которое больно ударило по амбициям римского клуба.

Отметим, что подопечные Эусебио Ди Франческо перед стартом Международного кубка чемпионов успели отыграть два спарринга, которые состоялись еще в Италии: 1:1 с "Авеллино" и 9:0 победа над "Латиной". Для "Барселоны" же поединок против "Тоттенхэма" был первым после летнего отпуска.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Ромы":

Команды впервые встретятся в рамках Международного кубка чемпионов

В минувшем еврокубковом сезоне именно итальянская "Рома" не пустила каталонскую "Барселону" в полуфинал Лиги Чемпионов, обыграв "блаугранас" дома (3:0) после выездного поражения 1:4

Соперники лишь однажды сыграли товарищескую встречу. Было это в 2015 году на "Камп Ноу". Хозяева поля тогда победили со счетом 3:0, а голы забили Неймар, Месси и Ракитич. Не один из них в предстоящем поединке не сыграет

"Рома" если и обыгрывала каталонцев, то делала это исключительно со счетом 3:0

Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": Силлессен – Лангле, Мингуэса, Миранда, Мело, Малком, Пуч, Роберто, Перес, Мунир, Алькасер.

"Рома": Фузато – Манолас, Жезус, Коларов, Фасио, Флоренци, Де Росси, Стротман, Ундер, Пасторе, Джеко.

Прогноз на матч "Барселона" – "Рома":

В памяти Вальверде наверняка до сих пор свежи воспоминания о досадном вылете от "Ромы" в последней Лиге Чемпионов, когда "Барселона" не удержала преимущество в три гола после первой встречи. Вряд ли товарищеский матч можно использовать в качестве реванша, но наверняка прошедшее противостояние добавит свою искру в матч.

Римляне явно рассчитывали в первой игре на успех, но в итоге получили разгромное поражение. Имена соперников говорят сами за себя – каждая команда будет играть на победу, что должно обеспечить зрителей массой голов и эмоций.

Букмекеры склоняются больше к победе "Ромы", предлагая на победу итальянского клуба ставку со средним коэффициентом 2.20 баллов, в то время как на успех каталонцев ставка принимается на уровне 3.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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