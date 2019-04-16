Принят закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

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Принят закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

Во вторник, 16 апреля, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о безвизовом въезде в страну для болельщиков Евро-2020.

Фанаты смогут въехать в РФ по персонифицированной карте Fan ID. Аналогичная система уже работала во время ЧМ-2018.

Напомним, что три матча групповой стадии континентального первенства и один четвертьфинал турнира пройдут в Санкт-Петербурге.

В общем игры Евро-2020 будут принимать 12 европейских городов в период с 12 июня по 12 июля.

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