Принято громкое решение о билетах на матч "Арсенал" - ЦСКА

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Принято громкое решение о билетах на матч "Арсенал" - ЦСКА

Вход на матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА будет бесплатным.

Напомним, что игру перенесли в Грозный из-за плохого состояния газона на стадионе в Туле. 

"Ко второй части сезона стадион и поле готовы, как и к внеплановому матчу "Арсенал" - ЦСКА. Мы работаем так, чтобы в любое время провести игру, нет никаких проблем. Вход на матч будет бесплатным", - сказал директор "Ахмат-Арены" Магомед Мацуев.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится в субботу, 2 марта, в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: В ЦСКА с юмором отреагировали на перенос матча с "Арсеналом" из Тулы в Грозный. | http://soccernews.ru

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