Принято окончательное решение по исключению "Барселоны" из Кубка Испании
Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации рассмотрел апелляцию "Леванте" касательно возможного исключения "Барселоны" из Кубка Испании.
Как сообщает AS, обращение "лягушек" было отклонено, то есть решение первой инстанции не применять санкции в отношении каталонского клуба осталось в силе.
Теперь у"Леванте" есть только один вариант, как доказать свою правоту - обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка между вышеуказанными командами в составе "Барселоны" на поле вышел Хуан Брандариз, у которого была дисквалификация за перебор жёлтых карточек в Сегунде.
Однако в ноябре прошлого года в испанском футболе появился новый пункт регламента, который предполагает распространение дисквалификации игроков только на тот турнир, в котором она была получена. Кроме того, "Леванте" опоздал с подачей жалобы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11