Принято окончательное решение по переходу Мевли из "Зенита" в "Эмполи"

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Принято окончательное решение по переходу Мевли из "Зенита" в "Эмполи"

Принято окончательное решение по переходу защитника Михи Мевли из "Зенита" в "Эмполи", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, трансфер 28-летнего словенца не состоится из-за позиции Федерации футбола Италии, которая выступила против подтверждения арендного соглашения. 

Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна клубы оформляли сделку, но опоздали с регистрацией на несколько минут.

В сложившейся ситуации разбиралась ФИФА, но официального решения так и не было озвучено. Сам Мевля около недели находится в расположении "Эмполи".

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