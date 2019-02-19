Принято окончательное решение по переходу Мевли из "Зенита" в "Эмполи"
Принято окончательное решение по переходу защитника Михи Мевли из "Зенита" в "Эмполи", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, трансфер 28-летнего словенца не состоится из-за позиции Федерации футбола Италии, которая выступила против подтверждения арендного соглашения.
Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна клубы оформляли сделку, но опоздали с регистрацией на несколько минут.
В сложившейся ситуации разбиралась ФИФА, но официального решения так и не было озвучено. Сам Мевля около недели находится в расположении "Эмполи".
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