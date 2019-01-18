Принято окончательное решение по возможному матчу в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева

Павел Пятницкий, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявил, что футбольный матч в СИЗО "Бутырка" отменен.

"Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение - единственно верное и соответствующее закону", - написал Пятницкий в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в этой встрече может принять участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. При этом нападающий "Зенита" Александр Кокорин не планировал выходить на поле.

Напомним, что Мамаев и Кокорин содержатся в СИЗО по обвинению в избиении трех человек в Москве. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Срок их содержания под стражей продлится до 8 февраля.

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