Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019

Теги кубок америкисистема видеоповторов var

Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение по использованию системы VAR на Кубке Америки 2019 года.

Как сообщает Globo Esporte, видеоповторы будут применяться во всех матчах турнира. Об этом в ближайшие дни объявят официально.

Стоит отметить, что VAR будет помогать арбитрам впервые в истории данного соревнования.

Напомним, что Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля.

Не пропустите: В Испании подвели первые итоги использования системы VAR в чемпионате. | http://soccernews.ru  

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