Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение по использованию системы VAR на Кубке Америки 2019 года.
Как сообщает Globo Esporte, видеоповторы будут применяться во всех матчах турнира. Об этом в ближайшие дни объявят официально.
Стоит отметить, что VAR будет помогать арбитрам впервые в истории данного соревнования.
Напомним, что Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля.
Не пропустите: В Испании подвели первые итоги использования системы VAR в чемпионате. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" определился с главной трансферной целью на лето
-
Девушка дня: Мелисса Сатта - эффектная супруга новичка "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга
-
Сарри провёл встречу с футболистами "Челси"
-
Линекер раскритиковал Криштиану Роналду
-
Погба готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019
-
Защитник "Милана" выбыл из строя на месяц
-
"Сент-Этьен" отклонил предложение "Зенита" по своему хавбеку
-
Френки де Йонг выбрал новый клуб
-
"Монако" теряет Головина
-
2
Вальверде допустил уход из "Барселоны" двух игроков в январе
-
Бензема не потребуется операция
-
Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение
-
Жирков высказался о возможном завершении карьеры
-
Главные новости дня: 22 января
-
Фергюсон сообщил "Манчестер Юнайтед" свою позицию касательно постоянного тренера для команды
-
Определились пары 1/4 финала Кубка Азии
-
"Валенсия" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании уступила "Хетафе"
-
Легендарный голкипер объявил о скором завершении карьеры
-
"Монако" с Головиным покидает Кубок Франции, "Лилль" идет дальше