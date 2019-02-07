Принято важное решение о возможном участии Мамаева в футбольном матче в СИЗО

Валерий Максименко, замдиректора ФСИН, сообщил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сыграет в футбольном матче против команды сотрудников СИЗО "Бутыркиа". Матч состоится 14 февраля.

"Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет.

Кокорин пока письменное согласие на участие не дал. Его адвокаты считают, что это для него не очень хорошо. Мамаев дал письменное согласие. Сказал, что хочет сыграть и популяризировать спорт", - приводят слова Максименко российские СМИ.

Возможно, трансляцию поединка организует один из российских телеканалов.

Напомним, что Мамаев обвиняется в избиении трех человек в Москве и в данный момент содержится в СИЗО "Бутырка". Также вместе с ним под стражу взяты нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и друг Александр Протасовицкий.

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