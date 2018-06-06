Приобретение Неймара поддерживают не все игроки "Реала"
Приобретение форварда ПСЖ Неймара поддерживают не все игроки мадридского "Реала", информирует испанская пресса.
Так, по сведениям пиренейских СМИ, против трансфера бразильца выступают полузащитник "сливочных" Тони Кроос и их вингер Марко Асенсио. Первый считает, что 26-летний нападающий своим заносчивым поведением может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке королевского клуба, а второй опасается, что с приходом конкурента он будет получать меньше игрового времени в новом сезоне.
Напомним, ПСЖ повесил ценник на Неймара для "Реала". | soccernews.ru
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