Приоритет "Барселоны" - продление контракта с Араухо
Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен
"Барселона" продолжает переговоры о продлении контракта с уругвайским защитником Рональдом Араухо, так как это является приоритетом каталонского клуба, сообщает Diario Sport.
По информации источника, первое предложение сине-гранатовых в размере трех миллионов евро в год не устроило защитника, он считает, что достоен большего.
Нынешний контракт уругвайца с "Барсой" рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Араухо сыграл в 26 матчах, в которых забил три гола.
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|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14