Приоритет "Барселоны" - продление контракта с Араухо

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Приоритет "Барселоны" - продление контракта с Араухо

Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен

"Барселона" продолжает переговоры о продлении контракта с уругвайским защитником Рональдом Араухо, так как это является приоритетом каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

По информации источника, первое предложение сине-гранатовых в размере трех миллионов евро в год не устроило защитника, он считает, что достоен большего.

Нынешний контракт уругвайца с "Барсой" рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Араухо сыграл в 26 матчах, в которых забил три гола.

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