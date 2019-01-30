Пришел в одну команду, а ушел из двух: известный журналист ярко описал переход Ракицкого в "Зенит"

Известный журналист, комментатор и спортивный ведущий Василий Уткин прокомментировал переход украинского защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

"Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на… На сколько там лет контракт?

Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в "Зенит", а ушел из "Шахтера", ну, и еще из сборной.

Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, "ящик Бандеры". Но Ярослав человек широких взглядов.

Когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Насчет материала – ляд его знает. Сразу ясно – парень чемпион по духу, максималист!" - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что 29-летний Ракицкий обошелся "Зениту" в 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт на 3,5 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

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