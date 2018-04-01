Пришпорили "синих": "Тоттенхэм" впервые за 28 лет обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж"

Программа 32-го тура английской Премьер-Лиги закрывалась центральным противостоянием, в рамках которого сошлись два лондонских гранда "Челси" и "Тоттенхэм". Несмотря на статус дерби, исторически схватки этих команд не имеют столь принципиального значения и тем не менее своя изюминка в этой дуэли имела место быть. Во-первых, "синие" и "лилейно-белые" являются прямыми конкурентами за место в зоне Лиги Чемпионов. К очной схватки "шпоры" подходили с пятиочковым гандикапом над "пенсионерами", располагаясь на четвертой строчке в турнирной таблице. Во-вторых, представители Северного Лондона ни разу не побеждали на "Стэмфорд Бридж" в рамках АПЛ, поэтому мотивация у ребят Маурисио Почеттино просто зашкаливала.

Что касается стартовых составов, то Антонио Конте выставил прогнозируемо сильнейшую одиннадцатку. Разве что в рамке ворот травмированного Тибо Куртуа вынужденно заменил Вилли Кабальеро. Стартовый протокол "Тоттенхэма" также угадать было несложно. С учетом потери Харри Кейна в прошлом туре стало ясно, что аргентинский специалист использует на острие Сон Хын Мина, а третьим к паре атакующих полузащитников Алли-Эриксен отправит Ламелу. Кстати, лучший форвард "шпор" опередил график восстановления и даже попал в заявку на матч.

Поединок начался в равной борьбе. Первыми перестали настаивать на доминировании футболисты "Челси", избрав более привычный для себя контратакующий стиль. Команды обходились без острых моментов до тех пор, пока Маркос Алонсо не забил на 19-й минуте, но арбитр справедливо не засчитал взятие ворот из-за положения вне игры у испанца. К экватору первого тайма скорость игры несколько упала, что только на руку было хозяевам поля. "Пенсионеры" раз за разом стали вскрывать оборону "шпор", а уже на 30-й минуте открыли счет. Никем не прикрытый Мозес с правого фланга послал мяч в центр штрафной точно на голову Морате и тот направил его точно в угол. Не обошлось без ошибки вратаря Льориса, который зачем-то вышел из ворот и как следствие махнул рукой мимо мяча.

Казалось, команды так и доиграют первый тайм, но уже в компенсированное время вдруг начудил Мозес, на ровном месте обрезавшись около своей штрафной. После чего мяч подхватил Эриксен и мощным дальним ударом расстрелял Кабальеро.

Перерыв пошел на пользу подопечным Почеттино. Во втором тайме живее и поинтереснее стал смотреться "Тоттенхэм". Прошло 15-ть минут и "шпоры" просто засыпали соперника опасными моментами. И если классный удар Сона голкипер каким-то невероятным образом потащил, то уже в следующей атаке выиграть очную дуэль у Деле Алли ему было не под силу. Второй гол деморализовал "Челси", потому как спустя всего четыре минуты двадцатый номер гостей оформил дубль, сполна воспользовавшись суматохой у ворот Кабальеро.

В распоряжении ребят Конте было еще достаточно времени, чтобы повернуть все в свою пользу, но, как оказалось, прийти в себя хозяевам так и не удалось. Таким образом, "Тоттенхэм" впервые за 28 лет побеждает "Челси" на "Стэмфорд Бридж" и, пожалуй, лишает "пенсионеров" шансов на попадание в топ-4.

"Челси" – "Тоттенхэм" – 1:3

Голы: Мората, 30 – 1:0, Эриксен, 45+1 – 1:1, Алли, 62 – 1:2, Алли, 66 – 1:3

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 82), Фабрегас, Канте, Алонсо (Эмерсон, 83), Виллиан, Азар, Мората (Хадсон-Одои, 88)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Вертоонген, Дэвис, Дайер (Ваньяма, 81), Дембеле, Ламела (Сиссоко, 88), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин (Кейн, 73)

Богдан Архипенко

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