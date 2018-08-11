Приструнить "терьеров": "Челси" едет в гости к "Хаддерсфилду"
"Хаддерсфилд" – "Челси"
Стадион: "Гэлфарм"
Начало матча: 17:00
Арбитр: Крис Кавана
Лондонский "Челси" стартует в новом сезоне АПЛ матчем против "Хаддерсфилда". "Аристократы" поменяли главного тренера, вместо Антонио Конте пришел Маурицио Сарри. Сложно сказать, получится ли у него слепить из "Челси" команду, способную бороться за чемпионство. В последнее время в клубе происходит тренерская чехарда, никто не задерживается более, чем на два сезона. Конте удалось выиграть АПЛ, но затем он не сумел попасть в топ-4 и сразу был уволен. До него был временщик Хиддинк, который уже не в первый раз руководил "Челси". Второй заход Жозе Моуринью в итоге также себя не оправдал, португалец выиграл чемпионат, а затем финишировал с клубом на 10 месте, эта история очень похожа на ту, которая произошла с Конте. Тренер просто не сумел найти общий язык с игроками. Роберто Ди Маттео выиграл Лигу чемпионов, но и его уволили при первой же оплошности, меньше сезона проработали в клубе и Виллаш Боаш с Бенитесом. Как итог – три сезона в "Челси" при Романе Абрамовиче провел только Жозе Моуринью (с 2004 по 2007 год).
Есть большая вероятность того, что и Сарри пополнит список неудачников. Тем более, что состав "Челси" не соответствует амбициям. Вместо топового вратаря Куртуа, которого отпустили в "Реал", пришел "кот в мешке" в лице молодого испанца Кепу Аррисабалаги. Вратарь он талантливый, но не факт, что сумеет заиграть в большом клубе, к тому же на него будет давить тот факт, что он стал самым дорогим вратарем мира. Группа атаки также не выглядит сногсшибательно: Жиру, Мората – это не форварды топового уровня. Француз на чемпионате мира ни разу не попал в створ, испанец и вовсе не поехал в Россию. Оливье в прошлом сезоне забил 7 голов в АПЛ, а Альваро – 11 – это низкие показатели. Да, есть хорошие вингеры Азар и Виллиан, в команде прекрасный опорник Канте, также пришли Жоржиньо и Ковачич, но этого вряд ли будет достаточно, чтобы навязать борьбу "Манчестер Сити" или "Ливерпулю". В Суперкубке "Челси" уже "горожанам" уступил.
"Хаддерсфилд" до прошлого сезона не выступал в высшем английском дивизионе с 1972 года. "Терьеры" 16 место и сохранили место в элите, однако в новом сезоне им будет очень непросто, хотя команда и усилила состав, потратив 46 миллионов евро. Главные надежды возлагаются на дуэт из "Монако" Канголо и Диахаби. Первый должен усилить оборону, а второй – атаку.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 66 игр: 29 побед у "Челси", 27 – у "Хаддерсфилда", 10 ничьих.
В прошлом сезоне "Челси" выиграл на чудом поле 3:1, но при этом сыграл с "Хаддерсфилдом" 1:1 на своем стадионе.
"Хаддерсфилд" последний раз побеждал "Челси" в 1999 году.
Ориентировочные составы:
"Хаддерсфилд": Лессль, Хадерйонай, Шиндлер, Занка, Конголо, Хогг, Муй, Парра, Питчард, Диахаби, Мунье.
"Челси": Кабайеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Фабрегас, Жоржиньо, Баркли, Педро, Хадсон-Одой, Мората.
Прогноз на матч "Хаддерсфилд" – "Челси":
Гости являются фаворитами матча, однако нельзя сказать, что лондонцам будет легко. Вероятно, "Челси" выиграет с минимальным счетом.
Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.60, на ничью – 4.00, на "Халлерсфилд" – 6.30.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Борнмут
|1
|3
|3
|Кристал Пэлас
|1
|3
|4
|Уотфорд
|1
|3
|5
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Эвертон
|1
|1
|8
|Вулверхэмптон
|1
|1
|9
|Арсенал Лондон
|0
|0
|10
|Бернли
|0
|0
|11
|Ливерпуль
|0
|0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|18
|Кардифф Сити
|1
|0
|19
|Фулхэм
|1
|0
|20
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0