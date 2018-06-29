Привлекательная презентация: форму "Аталанты" на следующий сезон представили модели

Теги аталанта

Привлекательная презентация: форму "Аталанты" на следующий сезон представили модели

"Аталанта" провела презентацию игровой формы на сезон 2018/19. Однако итальянский клуб решил сделать это не банально и привлёк к мероприятию красивых девушек.

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