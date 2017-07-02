Привоз Чили стоил трофея: сборная Германии – победитель Кубка Конфедераций

Вслед за ярким матчем за третье место в вечерней программе заключительного дня Кубка Конфедераций на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге в финальном поединке встречались сборные Чили и Германии. Как и предсказывалось многими экспертами, две лучших команды на бумаге оказались таковыми и на деле. Заняв первые две позиции в одной группе, чилийцы и немцы так и не выявили лучшего в первом очном противостоянии, забив в ворота друг друга по одному голу, чем только подогрели излишний интерес к матчу. Также любопытно, что обоим сборным ни разу не покорялся данный трофей, а действующий чемпион Кубка Америки и вовсе дебютант соревнований.

Оба наставника выставили достаточно прогнозируемые стартовые составы. Разве что по сравнению с прошлым матчем Йоахим Лев провел всего одну замену. Вместо юного Хенрикса место в центре обороны занял более опытный Мустафи. Хуан Антонио Пицци обошелся без каких-либо изменений, поэтому все, кто начинал с первых минут полуфинальный матч против Португалии вышли и на финал.

Чилийцы вышли очень настроенными на поединок. С первых же минут южноамериканцы включили прессинг и понеслись вперед, а уже на четвертой минуте имели великолепную возможность открыть счет. Но сначала проход Арангиса деликатно остановил Рюдигер, а выстрел Видаля пришелся в ногу Тер Штегена. "Ла Роха" увеличивала свое преимущество и, казалось, их гол был лишь вопросом времени. Тем не менее, немцы терпеливо ждали своего шанса и на 20-й минуте таки дождались. Будучи последним защитником, грубейшим образом ошибся Марсело Диас, решив повозится с мячом. Полузащитника "Сельты" обокрал Вернер и выкатил сферу на пустые ворота Штиндлю и тот без проблем оформил свой третий гол на Кубке Конфедераций.

В целом, номинальные хозяева играли лучше, но к концу первого тайма гости полностью приспособились к энергичным чилийцам и все чаще выбегали в контратаки, пользуясь расхлябанностью тех в защитных действиях, но забить второй немцам так и не удалось. Да, и по правде говоря, это было бы слишком жестоко. По инициативе подопечных Пицци вторую половину встречи команды начали не так активно. Немного подсели "красные", а первый опасный момент возник у ворот Браво, но мяч после удара Дракслера просвистел мимо штанги.

Футболисты обеих сборных стали все чаще заводиться, посыпалось огромное количество фолов. В одном из эпизодов арбитр имел право даже удалить Хару за умышленный удар локтем в голову Вернера, но посмотрев видеоповтор, серб пожалел защитника и выписал тому "горчичник". Во второй половине второго тайма "Ла Роха" снова завладела преимуществом, буквально прижав Бундестим к собственным владениям, но все потуги расписаться в воротах действующих чемпионов Мира были сведены на нет.

Таким образом, глупый привоз в середине первого тайма стоил чилийцам желаемого трофея. Играли южноамериканцы, а выиграли все равно немцы. Так бывает в футболе! Ну а сборная Германии в очередной раз подтвердила статус самой лучшей футбольной команды на планете Земля!

Чили – Германия – 0:1

Голы: Штиндль, 20 – 0:1

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Эрнандес, Видаль, Санчес, Варгас (Пуч, 81)

Германия: Тер Штеген, Гинтер, Мустафи, Рюдигер, Киммих, Руди, Горецка (Зюле, 90+2), Хектор, Дракслер, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Богдан Архипенко

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