Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

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Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

"Эспаньол" и "Реал" открывали 26 тур испанской Примеры матчем на "Корнелья Эль Прат". Достаточно экспериментальный состав получился у Зинедина Зидана, вызван он был травмами Крооса с Модричем, проблемами с желудком Каземиро и предоставлением отдыха Роналду. Место на острие атаки занял Гарет Бэйл, в то время как Карим Бензема остался на скамейке запасных.

Мадридцы начали встречу увереннее, хотя и не спешили они завладеть территориальным преимуществом. Уже на первых минутах Бэйл упустил хороший момент для взятия ворот, пробив после подачи с фланга головой по позиции голкипера. "Эспаньол" никак не мог зацепиться за мяч на чужой половине, несмотря на не самый агрессивный прессинг гостевой команды.

Ближе к середине тайма команды заметно прибавили в скорости, и уже "попугаи" получили свой шанс открыть счет после ошибки Варана, но Гарсия не смог переиграть Наваса в ближнем бою. Через несколько минут мяч все же оказался в сетке мадридцев после удара Морено в дальний угол, однако рефери зафиксировал офсайд в момент передачи на форварда.

Концовка тайма прошла в равной борьбе: "Реал" старался действовать на контратаках, активничал на флангах Бэйл, но его постоянные передачи в штрафную адресатов не находили. Могли еще "сливочные" извлечь что-то полезное из штрафного назначенного в 20-ти метрах от ворот хозяев, но Иско пробил над перекладиной.

После перерыва "Эспаньол" почувствовал уверенность в своих силах, и несколько раз был близок к тому, чтобы выйти вперед. Сначала Навас выручил команду после удар Гарсии в ближний угол, а вскоре Давид Лопес опасно пробил головой над перекладиной после подачи с углового. Ответные атаки "Реала" были не столь опасны, хотя мадридцы перешли в позиционное нападение, дабы обезопасить себя от давления хозяев. "Сливочные" создавали опасность, в основном, за счет дальних ударов, которые если и летели в створ, то прямо в руки голкиперу Лопесу.

За 20 минут до конца встречи на поле появился Карим Бензема, и "Реал", таким образом, перестроился на схему 4-4-2. С выходом француза игра и вовсе успокоилась, скорости атак не хватало обеим командам. Немного отдышавшись, "Эспаньол" под гул домашних трибун принялся терзать оборону мадридцев. Снова пришлось поработать Навасу: после подачи с правой бровки от Гарсии, Жерар Морено головой направлял сферу в угол ворот "Реала", но голкипер "сливочных" намертво поймал такой непростой мяч.

За 10 минут до конца основного времени Зидан убрал с поля Бэйла и выпустил Себальоса, что как-то не соответствовало текущему счету на табло. Вообще ни о каком навале со стороны мадридцев не было и речи: команда топталась в центре поля, в то время как контратаки каталонцев выглядели намного динамичнее.

Могли футболисты "Эспаньола" вырвать победу на последних минутах матча после удара Морено в дальний угол, но в створ форварду хозяев попасть не удалось – сфера пролетела рядом со штангой. Но это было не все: на 93-й минуте Жерар все же забил, замкнув в районе одинадцатиметровой передачу с фланга от Гарсии. Абсолютно заслуженная победа хозяев поля напомнила всем о том, что проблемы "Реала" никуда не делись и требуются решительные действия, чтобы вернуть команду на привычный уровень.

"Эспаньол" – "Реал" – 1:0

Голы: Морено, 93

"Эспаньол": Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Дуарте, Кариколь, Дардер, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Карлос Санчес, Пьятти (Баптистао, 80), Гарсия, Морено.

"Реал": Навас, Хакими, Варан, Рамос, Начо, Ковачич, Льоренте, Иско (Бензема, 60), Васкес, Асенсио, Бэйл (Себальос, 82).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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