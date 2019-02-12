Приятно играть в такой атмосфере: Семак рассказал, чего ждет от матча с "Фенербахче"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что думает о матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

"Заявка на Лигу Европы ограничена. Могли заявить троих игроков. Новички пришли поздновато, чтобы что-то наиграть. Остальные игроки готовы нормально. Первый официальный матч, сложности будут но это футбол. Краневиттер будет играть с Барриосом в опорной зоне, Дриусси будет располагаться выше, Эрнани будет играть слева. Атмосфера на стадионе? Настоящие болельщики всегда поддерживают команду, независимо от места. Для футболистов приятно играть в такой атмосфере", - сказал Семак.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" пройдет сегодня, 12 февраля. Начало - 20.55.

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