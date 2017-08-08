Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"
"Спартак" – "Арсенал" Тула
Стадион: "Открытие Арена " (Москва)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Сергей Куликов (Саранск)
Незаметно летит время и вот уже посреди недели стартовал пятый тур чемпионата России по футболу, в рамках которого московский "Спартак" на своем поле примет тульский "Арсенал". Поединок, в котором москвичи просто не имеют права на ошибку. Пару дней назад действующий чемпион был сокрушен в Санкт-Петербурге, проиграв местным любимцам с унизительным счетом 5:1, поэтому процесс зализывание глубокой раны на скорую просто необходим. "Красно-белые" и без того начали сезон, мягко говоря, невыразительно. Все более ярких очертаний набирает синдром так называемого "второго сезона" для главного тренера Массимо Карреры, которому в этой ситуации не только не позавидуешь, но и вполне резонно посочувствовать.
После натужной победы в Суперкубке в четырех турах "спартаковцы" выиграли лишь однажды и уже отстают от лидеров на целых семь очков. Естественно, вся борьба еще впереди, но уже сейчас москвичам нужно наверстывать, если они в дальнейшем хотят претендовать на самые высокие места. "Арсенал" – подходящий соперник для перевода дыхания и для частичной реабилитации. "Канониры" являются одним из аутсайдеров, что пока подтверждается на результатах команды: туляки одержали всего одну викторию и то дома над новичком высшего дивизиона "СКА-Хабаровск".
Что касается кадрового вопроса, то итальянский наставник "красно-белых" точно не может рассчитывать на Луиса Адриано, схлопотавшего красную карточку в матче с "Зенитом". Также продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы Роман Зобнин. Не исключено, что Каррера применит определенную ротацию и усадит кого-то из основных игроков на скамейку в воспитательных целях. В свою очередь, в стане "Арсенала" всего одна потеря - грузинский легионер Гиа Григалава.
Интересные факты противостояния "Спартака" и "Арсенала":
В матчах чемпионатов России "Арсенал" и "Спартак" встречались четырежды в сезонах 2014/15 и 2016/17.
В очных встречах в Москве "Арсенал" не забил "Спартаку" ни одного гола.
В московских матчах "Спартак" забивал первый гол в ворота "Арсенала" не позднее 8-й минуты.
В противостояниях с командами, играющими в статусе чемпиона страны, Туляки не набрали пока ни одного очка.
Ориентировочные составы на игру:
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес, Попов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Александров, Боурчану, Ткачёв, Берхамов, Максимов, Шевченко, Джорджевич
Прогноз на матч "Спартак" – "Арсенал":
Несмотря на плохое начало сезона, все же сложно поверить в то, что "Спартак" проиграет "Арсеналу" на родном стадионе. Также думают и букмекеры, которые на победу москвичей выставляют коэффициент 1.3. В то время, как выигрыш туляков в среднем оценивается в 11.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|12
|2
|Локомотив Москва
|4
|12
|3
|Ахмат
|4
|9
|4
|Уфа
|5
|9
|5
|Краснодар
|4
|7
|6
|Ростов
|4
|7
|7
|Рубин
|4
|6
|8
|ЦСКА Москва
|4
|6
|9
|Урал
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|4
|4
|12
|Тосно
|4
|3
|13
|Арсенал Тула
|4
|3
|14
|СКА Хабаровск
|5
|3
|15
|Анжи
|5
|3
|16
|Амкар
|5
|1