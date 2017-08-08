Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"

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Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"

"Спартак"  –  "Арсенал" Тула

Стадион: "Открытие Арена " (Москва)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Сергей Куликов (Саранск)

Незаметно летит время и вот уже посреди недели стартовал пятый тур чемпионата России по футболу, в рамках которого московский "Спартак" на своем поле примет тульский "Арсенал". Поединок, в котором москвичи просто не имеют права на ошибку. Пару дней назад действующий чемпион был сокрушен в Санкт-Петербурге, проиграв местным любимцам с унизительным счетом 5:1, поэтому процесс зализывание глубокой раны на скорую просто необходим. "Красно-белые" и без того начали сезон, мягко говоря, невыразительно. Все более ярких очертаний набирает синдром так называемого "второго сезона" для главного тренера Массимо Карреры, которому в этой ситуации не только не позавидуешь, но и вполне резонно посочувствовать.

После натужной победы в Суперкубке в четырех турах "спартаковцы" выиграли лишь однажды и уже отстают от лидеров на целых семь очков. Естественно, вся борьба еще впереди, но уже сейчас москвичам нужно наверстывать, если они в дальнейшем хотят претендовать на самые высокие места. "Арсенал" – подходящий соперник для перевода дыхания и для частичной реабилитации. "Канониры" являются одним из аутсайдеров, что пока подтверждается на результатах команды: туляки одержали всего одну викторию и то дома над новичком высшего дивизиона "СКА-Хабаровск".

Что касается кадрового вопроса, то итальянский наставник "красно-белых" точно не может рассчитывать на Луиса Адриано, схлопотавшего красную карточку в матче с "Зенитом". Также продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы Роман Зобнин. Не исключено, что Каррера применит определенную ротацию и усадит кого-то из основных игроков на скамейку в воспитательных целях. В свою очередь, в стане "Арсенала" всего одна потеря - грузинский легионер Гиа Григалава.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Арсенала":

В матчах чемпионатов России "Арсенал" и "Спартак" встречались четырежды в сезонах 2014/15 и 2016/17.

В очных встречах в Москве "Арсенал" не забил "Спартаку" ни одного гола.

В московских матчах "Спартак" забивал первый гол в ворота "Арсенала" не позднее 8-й минуты.

В противостояниях с командами, играющими в статусе чемпиона страны, Туляки не набрали пока ни одного очка.

Ориентировочные составы на игру:

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Фернандо, Глушаков, Самедов, Промес, Попов, Зе Луиш

Арсенал: Габулов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Александров, Боурчану, Ткачёв, Берхамов, Максимов, Шевченко, Джорджевич

Прогноз на матч "Спартак""Арсенал":

Несмотря на плохое начало сезона, все же сложно поверить в то, что "Спартак" проиграет "Арсеналу" на родном стадионе. Также думают и букмекеры, которые на победу москвичей выставляют коэффициент 1.3. В то время, как выигрыш туляков в среднем оценивается в 11.0.

Богдан Архипенко

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комментарии
Конь

Не умничай,пьянь! Нюхай родное и любимое - тебе к лицу.

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Пьянь

Это совет знатока?)

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Конь

Тебе виднее - я в гавне не разбираюсь. Но,если ты профессионал по гавну,то я тебе могу поверить. А засим пока. Не интересно с тобой - меня гавно не интересует.

Ответить
Пьянь

Судя по всему - ты как раз в нем специалист))

Конь

Спартак - красно-белое гуано.

Ответить
Пьянь

А ты обычное конское.

Ответить
Конь

А ты обыкновенное вонючее. С перепоя. Нюхай.

Ответить
Пьянь

А ты в сортах гавна хорошо разбираешься, как я посмотрю)

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