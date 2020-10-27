"Признак нашего времени". Жозе Моуринью поразился поведению игроков "Тоттенхэма" после матча

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"Признак нашего времени". Жозе Моуринью поразился поведению игроков "Тоттенхэма" после матча

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился фотографией, на которой все игроки его команды сидят в телефонах после матча 6-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:0).

"После отличной победы в очень сложном матче… Признак нашего времени. Молодцы, парни", — написал Моуринью в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After a great victory in a really hard match... Sign of the times Well done boys #COYS

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

В матче с "Бернли" победу "Тоттенхэму" принес гол Сон Хын Мина. Благодаря победе лондонский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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