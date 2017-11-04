Признаки интриги: "Барселона" против "Севильи"

Теги барселонасевилья

Признаки интриги: "Барселона" против "Севильи"

"Барселона"  –  "Севилья"  

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания).

Центральным матчем 11 тура испанской Примеры станет противостояние на "Камп Ноу", в котором "Барселона" примет "Севилью". Обе команды нынче пребывают в хорошей форме, и для каталонцев эта встреча обещает стать одной из самых сложных за последние месяцы. Соперникам довольно часто приходится играть друг против друга: за два предыдущих сезона они встречались целых семь раз. Барселона привычно является фаворитом матча, но севильцы определенно постараются осложнить им жизнь.

Каталонцы, обыграв в прошлом туре "Атлетик", оторвались от мадридского "Реала" на целых восемь очков. Немного ближе к сине-гранатовым находится "Валенсия", выдавшая просто невероятный старт сезона. В Лиге Чемпионов "Барселона" практически обеспечила себе первое место в группе "D", хотя и потеряла очки в последнем туре с "Олимпиакосом" – 0:0. Однако у подопечных Вальверде с каждой неделей пополняется лазарет команды: к давно травмированным Рафинье и Дембеле добавились Иньеста, Гомеш и Роберто. Также из проблем стоит выделить невзрачную форму Луиса Суареса: все привыкли к огромному количеству голов и ассистов в его исполнении, и набравшиеся 3 плюс 2 в текущем сезоне определенно разочаровывают болельщиков.

"Севилья" располагается на 5 месте Примеры, набрав 19 оков после 10 матчей. У подопечных Сампаоли был очень непростой отрезок в середине октября, когда севильцы потерпели три поражения подряд, в том числе от "Валенсии" – 0:4, и "Спартака" – 1:5. Однако затем "красно-белые" выдали серию уже из трех побед, и теперь команда находится на расстоянии 1 очка от 4 места в Примере, да и в Лиге Чемпионов "нервионцы" имеют отличные шансы пробиться в плей-офф. Не смогут помочь севильцам в матче с "Барселоной" травмированные Даниэл Каррису и Николас Парехо.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Севильи":

Каталонцы выиграли 17 последних домашних матчей.

"Севилья" не может выиграть на "Камп Ноу" на протяжении 12 последних матчей во всех турнирах.

В прошлом сезоне оба матча завершились победами "Барселоны" – 2:1 и 3:0

"Красно-белые" проиграли в 3 предыдущих гостевых матчах Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Паулиньо, Бускетс, Деулофеу, Месси, Луис Суарес.

Севилья: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Писарро, Сарабия, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.

Прогноз на матч "Барселона"  –  "Севилья":

В этом сезоне каталонцы еще не теряли очки на родном стадионе, одержав 7 побед в 7 матчах. Шансов прервать победную серию "Барселоны" у севильцев немного, ведь в этом сезоне их атакующая игра оставляет желать лучшего.

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,24, на ничью – 8,40, на победу "Севильи" – 11,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 10 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Эспаньол 10 13
11 Хетафе 10 12
12 Леванте 10 12
13 Жирона 10 12
14 Сельта Виго 10 11
15 Атлетик Бильбао 10 11
16 Депортиво Ла-Корунья 10 11
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 10 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов