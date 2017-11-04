Признаки интриги: "Барселона" против "Севильи"
"Барселона" – "Севилья"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания).
Центральным матчем 11 тура испанской Примеры станет противостояние на "Камп Ноу", в котором "Барселона" примет "Севилью". Обе команды нынче пребывают в хорошей форме, и для каталонцев эта встреча обещает стать одной из самых сложных за последние месяцы. Соперникам довольно часто приходится играть друг против друга: за два предыдущих сезона они встречались целых семь раз. Барселона привычно является фаворитом матча, но севильцы определенно постараются осложнить им жизнь.
Каталонцы, обыграв в прошлом туре "Атлетик", оторвались от мадридского "Реала" на целых восемь очков. Немного ближе к сине-гранатовым находится "Валенсия", выдавшая просто невероятный старт сезона. В Лиге Чемпионов "Барселона" практически обеспечила себе первое место в группе "D", хотя и потеряла очки в последнем туре с "Олимпиакосом" – 0:0. Однако у подопечных Вальверде с каждой неделей пополняется лазарет команды: к давно травмированным Рафинье и Дембеле добавились Иньеста, Гомеш и Роберто. Также из проблем стоит выделить невзрачную форму Луиса Суареса: все привыкли к огромному количеству голов и ассистов в его исполнении, и набравшиеся 3 плюс 2 в текущем сезоне определенно разочаровывают болельщиков.
"Севилья" располагается на 5 месте Примеры, набрав 19 оков после 10 матчей. У подопечных Сампаоли был очень непростой отрезок в середине октября, когда севильцы потерпели три поражения подряд, в том числе от "Валенсии" – 0:4, и "Спартака" – 1:5. Однако затем "красно-белые" выдали серию уже из трех побед, и теперь команда находится на расстоянии 1 очка от 4 места в Примере, да и в Лиге Чемпионов "нервионцы" имеют отличные шансы пробиться в плей-офф. Не смогут помочь севильцам в матче с "Барселоной" травмированные Даниэл Каррису и Николас Парехо.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Севильи":
Каталонцы выиграли 17 последних домашних матчей.
"Севилья" не может выиграть на "Камп Ноу" на протяжении 12 последних матчей во всех турнирах.
В прошлом сезоне оба матча завершились победами "Барселоны" – 2:1 и 3:0
"Красно-белые" проиграли в 3 предыдущих гостевых матчах Примеры.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Паулиньо, Бускетс, Деулофеу, Месси, Луис Суарес.
Севилья: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Писарро, Сарабия, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.
Прогноз на матч "Барселона" – "Севилья":
В этом сезоне каталонцы еще не теряли очки на родном стадионе, одержав 7 побед в 7 матчах. Шансов прервать победную серию "Барселоны" у севильцев немного, ведь в этом сезоне их атакующая игра оставляет желать лучшего.
На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,24, на ничью – 8,40, на победу "Севильи" – 11,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Леганес
|10
|17
|8
|Бетис
|10
|16
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Эспаньол
|10
|13
|11
|Хетафе
|10
|12
|12
|Леванте
|10
|12
|13
|Жирона
|10
|12
|14
|Сельта Виго
|10
|11
|15
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|10
|11
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Лас Пальмас
|10
|6
|19
|Малага
|10
|4
|20
|Алавес
|10
|3