Признаки интриги: "Барселона" против "Севильи"

"Барселона" – "Севилья"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания).

Центральным матчем 11 тура испанской Примеры станет противостояние на "Камп Ноу", в котором "Барселона" примет "Севилью". Обе команды нынче пребывают в хорошей форме, и для каталонцев эта встреча обещает стать одной из самых сложных за последние месяцы. Соперникам довольно часто приходится играть друг против друга: за два предыдущих сезона они встречались целых семь раз. Барселона привычно является фаворитом матча, но севильцы определенно постараются осложнить им жизнь.

Каталонцы, обыграв в прошлом туре "Атлетик", оторвались от мадридского "Реала" на целых восемь очков. Немного ближе к сине-гранатовым находится "Валенсия", выдавшая просто невероятный старт сезона. В Лиге Чемпионов "Барселона" практически обеспечила себе первое место в группе "D", хотя и потеряла очки в последнем туре с "Олимпиакосом" – 0:0. Однако у подопечных Вальверде с каждой неделей пополняется лазарет команды: к давно травмированным Рафинье и Дембеле добавились Иньеста, Гомеш и Роберто. Также из проблем стоит выделить невзрачную форму Луиса Суареса: все привыкли к огромному количеству голов и ассистов в его исполнении, и набравшиеся 3 плюс 2 в текущем сезоне определенно разочаровывают болельщиков.

"Севилья" располагается на 5 месте Примеры, набрав 19 оков после 10 матчей. У подопечных Сампаоли был очень непростой отрезок в середине октября, когда севильцы потерпели три поражения подряд, в том числе от "Валенсии" – 0:4, и "Спартака" – 1:5. Однако затем "красно-белые" выдали серию уже из трех побед, и теперь команда находится на расстоянии 1 очка от 4 места в Примере, да и в Лиге Чемпионов "нервионцы" имеют отличные шансы пробиться в плей-офф. Не смогут помочь севильцам в матче с "Барселоной" травмированные Даниэл Каррису и Николас Парехо.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Севильи":

Каталонцы выиграли 17 последних домашних матчей.

"Севилья" не может выиграть на "Камп Ноу" на протяжении 12 последних матчей во всех турнирах.

В прошлом сезоне оба матча завершились победами "Барселоны" – 2:1 и 3:0

"Красно-белые" проиграли в 3 предыдущих гостевых матчах Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Паулиньо, Бускетс, Деулофеу, Месси, Луис Суарес.

Севилья: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Писарро, Сарабия, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.

Прогноз на матч "Барселона" – "Севилья":

В этом сезоне каталонцы еще не теряли очки на родном стадионе, одержав 7 побед в 7 матчах. Шансов прервать победную серию "Барселоны" у севильцев немного, ведь в этом сезоне их атакующая игра оставляет желать лучшего.

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,24, на ничью – 8,40, на победу "Севильи" – 11,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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