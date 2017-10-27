Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 миллионов долларов
Совет ФИФА одобрил размер призового фонда ЧМ-2018, который составит 400 миллионов долларов, сообщает официальный сайт организации.
Каждому из 32 участников турнира достанется минимум по 8 миллионов долларов. Победитель мундиаля получит 38 миллионов, финалист - 28 миллионов, бронзовый призёр - 24 миллиона, а занявшая четвёртое место национальная сборная - 22 миллиона.
Четвертьфиналисты мирового первенства заработают по 16 миллионов долларов, а участники 1/8 финала - по 12 миллионов.
Не пропустите: Реформа Клубного Чемпионата Мира ожидается в 2021 году. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в пользу "матрасников": "Атлетико" принимает "Вильярреал"
-
Особенный для Вальверде матч: "Атлетик" принимает "Барселону"
-
Ничья никого не устроит: "Милан" на "Сан-Сиро" принимает действующего чемпиона
-
Неудобный соперник: "Спартак" отправляется на непростой матч с "Ростовом"
-
Повторение - мать учения: "Бавария" желает закрепить триумф над "РБ Лейпциг"
Лента новостей
-
"Хартс" - "Рейнджерс" - 1:3 (обзор)
-
Конти хочет сыграть на ЧМ-2018
-
Брандт польщён интересом "Барселоны"
-
Милик может восстановиться раньше установленного срока
-
Почеттино: "Очень обидное поражение, мы заслуживали большего"
-
Зидан: "В Ла Лиге нет лёгких матчей"
-
"Рейнджерс" на выезде одержал волевую победу над "Хартсом"
-
Ди Маттео может возглавить сборную Азербайджана
-
Моуринью: "Мы заслуженно победили "Тоттенхэм"
-
Бразилия U-17 – Мали U-17 - 2:0 (обзор)
-
Сборная Бразилии заняла третье место на юношеском Чемпионате Мира
-
"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" - 1:0 (обзор)
-
Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"
-
Главный тренер "Порту" прокомментировал ситуацию с Касильясом
-
Баленсиага пропустит матч с "Барселоной"
-
"Алавес" – "Валенсия" - 1:2 (обзор)
-
"Валенсия" побеждает в седьмом матче подряд: "летучие мыши" взяли верх над "Алавесом"
-
Дзагоев пока не готов играть
-
Бенитес не собирается тренировать "Эвертон"
-
Мустафи и Уэлбек не сыграют с "Суонси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0