Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 миллионов долларов

Совет ФИФА одобрил размер призового фонда ЧМ-2018, который составит 400 миллионов долларов, сообщает официальный сайт организации.

Каждому из 32 участников турнира достанется минимум по 8 миллионов долларов. Победитель мундиаля получит 38 миллионов, финалист - 28 миллионов, бронзовый призёр - 24 миллиона, а занявшая четвёртое место национальная сборная - 22 миллиона.

Четвертьфиналисты мирового первенства заработают по 16 миллионов долларов, а участники 1/8 финала - по 12 миллионов.

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