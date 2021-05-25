Призовой фонд Лиги Чемпионов в следующем сезоне вырастет до 2 миллиардов евро

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Призовой фонд Лиги Чемпионов в следующем сезоне вырастет до 2 миллиардов евроФото: инстаграм Лиги Чемпионов/Автор неизвестен

Как сообщает L’Equipe, стали известны суммы призовых, которые клубы получат за участие в Лиге Чемпионов в сезоне-2021/22.

По информации источника, общая сумма призовых составит 2,032 миллиарда евро.

Сообщается, что любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит 15,64 миллиона евро, что на 390 тысяч евро больше, чем в этом сезоне.

Каждая победа на групповом этапе будет вознаграждена 2,8 миллиона евро (на 100 тысяч больше по сравнению с этим сезоном), ничья принесет 930 тысяч евро (+30 тысяч евро).

Выход в 1/8 финала ЛЧ принесет 9,6 миллиона евро (+100 тысяч евро), в 1/4 – 10,6 миллиона евро (+100 тысяч евро), в полуфинал – 12,5 миллиона евро (+500 тысяч евро), в финал – 15,5 миллиона евро (+500 тысяч евро).

Победитель турнира получит еще 20 миллионов евро (19 миллионов в этом сезоне).

Также отмечается, что увеличатся и выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с 585 до 600,6 миллиона евро на все клубы), а также выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) – с 292 до 300,3 миллиона евро.

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