Призовые "Спартака" за победу в Кубке "Матч Премьер" отправлены на благотворительность

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Призовые "Спартака" за победу в Кубке "Матч Премьер" отправлены на благотворительность

Московский "Спартак" решил финансово помочь нуждающимся детям, сообщает официальный твиттер клуба.

Столичный клуб передал призовые за победу в Кубке "Матч Премьер" на благотворительность. 

"Средства пойдут на лечение и помощь детям на базе Филатовской больницы", - говорится в публикации "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" выиграл новообразованный турнир, который проходил в Катаре, победив поочерёдно "Ростов", "Зенит" и "Локомотив".

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