Призрачные шансы на плей-офф для "матрасников": "Рома" в гостях у "Атлетико"
"Атлетико" – "Рома"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды).
Близка к развязке турнирная интрига группового этапа Лиги Чемпионов в квартете "С", где в рамках 5 тура встретятся "Атлетико" и "Рома". Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, римлянам достаточно ничейного результата, в то время как мадридцам выбраться из группы будет крайне сложно при любом исходе. Обе команды на выходных провели энергозатратные матчи в рамках внутреннего первенства, причем с переменным успехом.
"Рома" сейчас определенно на подъеме: подопечные Ди Франческо выдали серию из 6 побед подряд, в число которых входит и разгром "Челси" в 4 туре Лиги Чемпионов – 3:0. В Серии А "волки" подобрались на расстояние нескольких очков к лидирующей группе, а в главном еврокубке так и вовсе расположились на первом месте своей отборочной группы. В активе римлян восемь очков, что на одно больше чем у идущих вторыми "аристократов" и на пять превышает результат "матрасников". В последнем туре "Роме" предстоит домашний матч с "Карабахом", в котором они вряд ли упустят победу, однако есть хорошая возможность выйти из группы уже по итогам матча с "Атлетико", да и о важности первого места также не стоит забывать. Определенно придаст уверенности "волкам" субботняя победа над "Лацио" в рамках римского дерби – 2:1.
"Матрасники" проводят один из самых тяжелых сезонов за последние годы, и если в чемпионате Испании подопечные Симеоне все еще держатся в группе лидеров, то об успешном выступлении в Лиге Чемпионов, похоже, стоит забыть. Даже в случае победы над римлянами мадридцам необходимо будет надеяться на осечки "Челси" и "Ромы" в матчах с "Карабахом", что, конечно же, маловероятно. Хотя именно азербайджанцы отобрали у матрасников целых 4 очка в двух предыдущих матчах. "Атлетико", как и "Рома", в минувшие выходные бился в дерби, но итоговый результат был не таким воодушевляющим: нулевая ничья против мадридского "Реала" – 0:0.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Ромы":
"Атлетико" забил всего 2 гола в 4 предыдущих матчах Лиги Чемпионов.
Победная серия римлян во всех турнирах составляет 6 матчей.
В 3 предыдущих матчах "Ромы" в Лиге Чемпионов было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Карраско, Габи, Сауль, Коке, Корреа, Гризманн.
Рома: Алиссон, Жезус, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави, Джеко, Перотти.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Рома":
Букмекеры отдают предпочтение "матрасникам" – все сильнейшие футболисты находятся в распоряжении Симеоне, и они приложат максимум усилий, чтобы остаться с шансами на плей-офф вплоть до последнего тура. Да и первый матч этих команд в Риме проходил с явным преимуществом "Атлетико".
Победу "Атлетико" букмекеры оценивают коэффициентом 1,96, ничью – 3,54, победу "Ромы" – 4,44.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Топ-15 лучших команд Европы по реализации стандартных положений
опрос
главное
-
Око за око, зуб за зуб: "Ювентус" готовится к битве с "Барселоной"
-
Для одних – очки, для других – престиж: "Базель" сразится дома с "Манчестер Юнайтед"
-
Топ-5 вратарей в истории Лиги Чемпионов
-
"Наполи" берет уверенный реванш у "Шахтера", но по-прежнему лишь третий в группе F
-
Сумасшедший камбэк "Севильи": андалузцы отыгрывают три гола у "Ливерпуля"
Лента новостей
-
Хамшик: "Надеемся, что "Манчестер Сити" поможет нам выйти в плей-офф"
-
Марсело: "Мы не думаем о том, чтобы закрыть рот критикам"
-
Бен Йеддер: "У меня было ощущение, что я могу перевернуть матч с "Ливерпулем"
-
Хиддинк станет новым наставником сборной Австралии
-
Жардим: "Удача была на стороне соперников"
-
Главный тренер "Севильи" болен раком
-
Зидан: "Бензема, как и я, не любитель разговаривать"
-
Сарри: "Мы доказали, что не утратили интерес к Лиге Чемпионов"
-
Дуглас Коста ответил на критику президента "Баварии"
-
"Бавария" предложит Киммиху новый контракт
-
Роналду прокомментировал победу над АПОЭЛем
-
ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве
-
Призрачные шансы на плей-офф для "матрасников": "Рома" в гостях у "Атлетико"
-
Око за око, зуб за зуб: "Ювентус" готовится к битве с "Барселоной"
-
Для одних – очки, для других – престиж: "Базель" сразится дома с "Манчестер Юнайтед"
-
"Халл Сити" сыграл вничью с "Миллуолом", не сумев победить в пятом матче подряд
-
Почеттино добился 100-й победы во главе "Тоттенхэма"
-
"Реал" стал первой командой, выигравшей 50 выездных матчей в Лиге чемпионов
-
Топ-5 вратарей в истории Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" упустил преимущество в три мяча впервые с 2014 года
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2