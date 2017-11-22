Призрачные шансы на плей-офф для "матрасников": "Рома" в гостях у "Атлетико"

"Атлетико" – "Рома"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды).

Близка к развязке турнирная интрига группового этапа Лиги Чемпионов в квартете "С", где в рамках 5 тура встретятся "Атлетико" и "Рома". Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, римлянам достаточно ничейного результата, в то время как мадридцам выбраться из группы будет крайне сложно при любом исходе. Обе команды на выходных провели энергозатратные матчи в рамках внутреннего первенства, причем с переменным успехом.

"Рома" сейчас определенно на подъеме: подопечные Ди Франческо выдали серию из 6 побед подряд, в число которых входит и разгром "Челси" в 4 туре Лиги Чемпионов – 3:0. В Серии А "волки" подобрались на расстояние нескольких очков к лидирующей группе, а в главном еврокубке так и вовсе расположились на первом месте своей отборочной группы. В активе римлян восемь очков, что на одно больше чем у идущих вторыми "аристократов" и на пять превышает результат "матрасников". В последнем туре "Роме" предстоит домашний матч с "Карабахом", в котором они вряд ли упустят победу, однако есть хорошая возможность выйти из группы уже по итогам матча с "Атлетико", да и о важности первого места также не стоит забывать. Определенно придаст уверенности "волкам" субботняя победа над "Лацио" в рамках римского дерби – 2:1.

"Матрасники" проводят один из самых тяжелых сезонов за последние годы, и если в чемпионате Испании подопечные Симеоне все еще держатся в группе лидеров, то об успешном выступлении в Лиге Чемпионов, похоже, стоит забыть. Даже в случае победы над римлянами мадридцам необходимо будет надеяться на осечки "Челси" и "Ромы" в матчах с "Карабахом", что, конечно же, маловероятно. Хотя именно азербайджанцы отобрали у матрасников целых 4 очка в двух предыдущих матчах. "Атлетико", как и "Рома", в минувшие выходные бился в дерби, но итоговый результат был не таким воодушевляющим: нулевая ничья против мадридского "Реала" – 0:0.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Ромы":

"Атлетико" забил всего 2 гола в 4 предыдущих матчах Лиги Чемпионов.

Победная серия римлян во всех турнирах составляет 6 матчей.

В 3 предыдущих матчах "Ромы" в Лиге Чемпионов было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Карраско, Габи, Сауль, Коке, Корреа, Гризманн.

Рома: Алиссон, Жезус, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави, Джеко, Перотти.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Рома":

Букмекеры отдают предпочтение "матрасникам" – все сильнейшие футболисты находятся в распоряжении Симеоне, и они приложат максимум усилий, чтобы остаться с шансами на плей-офф вплоть до последнего тура. Да и первый матч этих команд в Риме проходил с явным преимуществом "Атлетико".

Победу "Атлетико" букмекеры оценивают коэффициентом 1,96, ничью – 3,54, победу "Ромы" – 4,44.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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