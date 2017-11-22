Призрачные шансы на плей-офф для "матрасников": "Рома" в гостях у "Атлетико"

Теги атлетико мадридрома

Призрачные шансы на плей-офф для "матрасников": "Рома" в гостях у "Атлетико"

"Атлетико"  –  "Рома"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды).

Близка к развязке турнирная интрига группового этапа Лиги Чемпионов в квартете "С", где в рамках 5 тура встретятся "Атлетико" и "Рома". Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф,  римлянам достаточно ничейного результата, в то время как мадридцам выбраться из группы будет крайне сложно при любом исходе. Обе команды на выходных провели энергозатратные матчи в рамках внутреннего первенства, причем с переменным успехом.

"Рома" сейчас определенно на подъеме: подопечные Ди Франческо выдали серию из 6 побед подряд, в число которых входит и разгром "Челси" в 4 туре Лиги Чемпионов – 3:0. В Серии А "волки" подобрались на расстояние нескольких очков к лидирующей группе, а в главном еврокубке так и вовсе расположились на первом месте своей отборочной группы. В активе римлян восемь очков, что на одно больше чем у идущих вторыми "аристократов" и на пять превышает результат "матрасников". В последнем туре "Роме" предстоит домашний матч с "Карабахом", в котором они вряд ли упустят победу, однако есть хорошая возможность выйти из группы уже по итогам матча с "Атлетико", да и о важности первого места также не стоит забывать. Определенно придаст уверенности "волкам" субботняя победа над "Лацио" в рамках римского дерби – 2:1.

"Матрасники" проводят один из самых тяжелых сезонов за последние годы, и если в чемпионате Испании подопечные Симеоне все еще держатся в группе лидеров, то об успешном выступлении в Лиге Чемпионов, похоже, стоит забыть. Даже в случае победы над римлянами мадридцам необходимо будет надеяться на осечки "Челси" и "Ромы" в матчах с "Карабахом", что, конечно же, маловероятно. Хотя именно азербайджанцы отобрали у матрасников целых 4 очка в двух предыдущих матчах. "Атлетико", как и "Рома", в минувшие выходные бился в дерби, но итоговый результат был не таким воодушевляющим: нулевая ничья против мадридского "Реала" – 0:0.

Интересные факты противостояния "Атлетико"  и "Ромы":

"Атлетико" забил всего 2 гола в 4 предыдущих матчах Лиги Чемпионов.

Победная серия римлян во всех турнирах составляет 6 матчей.

В 3 предыдущих матчах "Ромы" в Лиге Чемпионов было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Карраско, Габи, Сауль, Коке, Корреа, Гризманн.

Рома: Алиссон, Жезус, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави, Джеко, Перотти.

Прогноз на матч "Атлетико"  –  "Рома":

Букмекеры отдают предпочтение "матрасникам" – все сильнейшие футболисты находятся  в распоряжении Симеоне, и они приложат максимум усилий, чтобы остаться с шансами на плей-офф вплоть до последнего тура. Да и первый матч этих команд в Риме проходил с явным преимуществом "Атлетико".

Победу "Атлетико" букмекеры оценивают коэффициентом 1,96, ничью – 3,54, победу "Ромы" – 4,44.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Топ-15 лучших команд Европы по реализации стандартных положений

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов