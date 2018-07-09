Призраки 1986 года: Франция сыграет с Бельгией в полуфинале Чемпионата Мира

Франция – Бельгия

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Как-то очень неожиданно Чемпионат Мира пришел к стадии полуфинала, когда до конца турнира осталось всего 4 матча. А ведь лишь недавно мы говорили о самом "фантастическом" матче мундиаля всех времен в исполнении Франции и Дании, а также о великой стратегической битве между Англией и Бельгией. Но сегодня это все в прошлом. Есть лишь Франция, Бельгия, Хорватия и Англия. Европейский квартет решит кто же станет самой крутой сборной в мире. Но это будет лишь 15 июля, а пока полуфиналы. В одном из них между собой сойдутся атакующая Бельгия и неожиданно прагматичная Франция.

Соперничество этих двух сборных началось еще в 1904 году, когда Франция и Бельгия сыграли 3:3 в товарищеском матче. С тех пор команды сходились 77 раз и, как ни странно, "красные дьяволы" имеют хоть и небольшое, но все же историческое преимущество. Да, они выиграли 31 матч, в то время как "галльские петухи" только 26. Сегодня историческое преимущество не является решающим, ведь оно было добыто еще в первой половине ХХ века, когда бельгийцы с завидной регулярностью уничтожали французов в товарищеских матчах с счетами по типу 5:2.

При таком большом количестве матчей между собой, Бельгия и Франция лишь дважды пересекались на финальной стадии Чемпионата Мира. Первый раз – в 1938 году. Тот турнир начинался с 1/8 финала и именно на этой стадии "галльские петухи" и обыграли "красных дьяволов" со счетом 3:1. Но гораздо более знаменитой является их вторая встреча. В 1986 году команды встретились в матче за третье место. То поколение сборной Бельгии было вторым самым сильным в истории, после сегодняшнего, а за Францию бегали такие звезды, как Платини и Жиресс. Основное время той встречи закончилось со счетом 2:2, но на овертаймы бельгийцев не хватило, и они проиграли 4:2. Кстати, именно на этом мундиале бельгийцы вполне себе несправедливо выбили СССР на стадии 1/8 финала. Однако, понятия "справедливость" в футболе не существует, как и в жизни.

На предыдущих стадиях как Франция, так и Бельгия хорошенько так пошумели, забив на двоих 11 голов в 4 матчах. "Галльские петухи" разобрались с двумя латиноамериканскими командами в лице Аргентины и Уругвая. Стоит сказать, что на мундиале 2018 французы лишь раз встречались с европейцами. Это был как раз тот "московский позор" со сборной Дании. Бельгия тоже встречалась с европейцами лишь раз, и тот матч с Англий тоже получился неоднозначным. Так что у наших двух полуфиналистов есть общие черты даже в рамках одного турнира.

Как Бельгия, так и Франция достаточно хорошо атаковали в последних двух матчах, так что очная встреча этих двух сборных вполне может пройти в карнавальном стиле по типу игры Бельгия – Бразилия. Главным аргументом для таких выводов является стиль игры обеих команд. Как "красные дьяволы", так и "трехцветные" очень хорошо показали себя и в роли команд с поставленной позиционной атакой, и в роли контратакующих бегунков. В последней, кстати говоря, даже лучше.

Единственное, что нужно для такого развития событий – быстрый гол. С этим, конечно, могут возникнуть проблемы, ведь: (а) это стадия полуфинала и (б) обе команды умеют играть осторожно. Особенно это касается Франции, которая и в течении группового этапа, и в плей-офф демонстрировала предельную концентрацию на первых минутах.

Если говорить о тактических построения команд, то Роберто Мартинес вряд ли откажется от фокуса, который он продемонстрировал в игре с Бразилией – четыре защитника. Данная система поможет решать сразу несколько проблем: (а) нейтрализация мощного Жиру, (б) пресечение быстрых забегов Мбаппе и (в) ограничение пространства для активного Гризманна. Три защитника могли бы дать тот же эффект, однако только при наличии сильных латералей, которых у "красных дьяволов нет". Однако, и в схеме с четырьмя защитниками есть один незакрытый вопрос по имени "правый защитник". В прошлом матче Менье получил свой второй "горчичник" и пропустит игру с французами. Эксперты предсказывают, что его место может закрыть мощный фланговый полузащитник Насер Шадли, однако не совсем понятно сможет ли он полноценно исполнять возложенные на него функции. Так что данный момент остается под вопросом, и как бы он не стал ключевым в завтрашнем матче.

У французов все куда проще. Дидье Дешам не будет ничего менять, так как пока все его задумки приносили результат. Единственное, на что стоит обратить внимание – состояние Самуэля Умтити, у которого была травма колена. Во всем остальном мы, скорее всего, увидим ту же Францию, которая уверенно разобралась с Аргентиной и весьма прагматично обыграла Уругвай.

Интересные факты перед противостоянием Бельгии и Франции

Сборные Бельгии и Франции дважды встречались на Чемпионатах Мира – в 1938 и 1986 годах. Оба раза победили французы, в том числе отобрали у Бельгии третье место в 1986 году (4:2).

В тренерский штаб сборной Бельгии входит легендарный французский игрок Тьери Анри.

Ни с одной сборной Франция не встречалась так часто, как с бельгийской. Всего команды провели 77 матчей, в которых была зафиксирована 31 победа "красных дьяволов" и 26 побед "галльских петухов".

Бельгия лишь раз доходила до полуфинала Чемпионата Мира. Это случилось в том феноменальном для "красных дьяволов" 1986 годе. Тогда бельгийцы заняли четвертое место на турнире.

Франция является второй самой молодой сборной на турнире после Нигерии. Средний возраст ее футболистов равняется 26 годам и 10 дням.

Ориентировочный состав

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли – Карраско, Феллаини, Витсель Де Брюйне – Азар, Лукаку.

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба, Канте, Матюиди – Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Прогноз на матч

Очевидно, что, если одна из команд не забьет быстрый гол (а быстрый гол - вещь маловероятная), мы с вами увидим позиционные качели, стандарты и быстрые выпады, которые принесут болельщикам 2 или 3 гола. Бельгия уже доказала свой самый высокий уровень, потому фаворитом матча является именно сборная Роберто Мартинеса. Дидье Дешам может противопоставить отменную оборонительную работу Канте, скорость Мбаппе и мощь Жиру, но вряд ли этого будет достаточно для достижения цели. Да, Франция имеет три равноценных состава на этот турнир, но выигрывает не тот, кто имеет больше игроков, а кто показывает более качественный футбол. И в этом Бельгия выглядит куда мощнее.

Букмекеры, однако, отдают перевес сборной Франции. Победа "галльских петухов" оценивает в коэффициент 2,5. Шансы Бельгии ушли совсем не далеко 3,1. Наименее вероятной считается ничья – 3,3.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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