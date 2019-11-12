Промес не исключил вероятности возвращения в "Спартак"

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Промес не исключил вероятности возвращения в "Спартак"

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес заявил, что он не исключает вероятности возвращения в московской "Спартак".

"Всегда говорил, что готов играть в "Спартаке" всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь. Я состоялся как игрок именно в "Спартаке", я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение "Севильи" и покинул "Спартак". Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в "Спартак", кто знает", - приводят слова Промеса российские СМИ.

27-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 года. В составе "красно-белых" он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне форвард провел за "Аякс" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с голландским клубом действует до лета 2024 года.

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