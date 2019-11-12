Промес не исключил вероятности возвращения в "Спартак"
Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес заявил, что он не исключает вероятности возвращения в московской "Спартак".
"Всегда говорил, что готов играть в "Спартаке" всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь. Я состоялся как игрок именно в "Спартаке", я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение "Севильи" и покинул "Спартак". Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в "Спартак", кто знает", - приводят слова Промеса российские СМИ.
27-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 года. В составе "красно-белых" он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне форвард провел за "Аякс" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с голландским клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23