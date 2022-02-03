Про "Реал" сняли документальный сериал

Фото: сайт "Реала"\Автор неизвестен

Про мадридский "Реал" снять документальный сериал компанией Amazon Prime Video. Сериал получил название "Madrid La Leyenda Blanca" и выйдет в свет 11 февраля.

Он состоит из 6 серий по 45 минут, в которых будет рассказана история королевская клуба

В сериале приняли участие Флорентино Перес, Марсело, Лука Модрич, Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Эмилио Бутрагеньо, Икер Касильяс, Предраг Миятович, Алехандро Санс, Альваро Арбелоа, Миса Родригес и многие другие.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, "Реал" сыграет с "Атлетиком" в рамках 1\4 финала Кубка Короля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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