Про "Реал" сняли документальный сериал
Фото: сайт "Реала"\Автор неизвестен
Про мадридский "Реал" снять документальный сериал компанией Amazon Prime Video. Сериал получил название "Madrid La Leyenda Blanca" и выйдет в свет 11 февраля.
Он состоит из 6 серий по 45 минут, в которых будет рассказана история королевская клуба
В сериале приняли участие Флорентино Перес, Марсело, Лука Модрич, Дани Карвахаль, Лукас Васкес, Эмилио Бутрагеньо, Икер Касильяс, Предраг Миятович, Алехандро Санс, Альваро Арбелоа, Миса Родригес и многие другие.
Напомним, что сегодня, 3 февраля, "Реал" сыграет с "Атлетиком" в рамках 1\4 финала Кубка Короля. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14