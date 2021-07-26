Про Роберта Левандовски снимут фильм

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Про нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски снимут документальный фильм.

Футболист подписал контракт с компанией Amazon Prime на создание документального фильма о своей жизни.

Премьера должна состояться в 2022 году.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард побил "вечный" рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон в Бундеслиге, забив 41 мяч.

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