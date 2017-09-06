Пробежал через все поле: отличный проход и гол панамского форварда

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Пробежал через все поле: отличный проход и гол панамского форварда

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Панамы разгромила Тринидад и Тобаго со счетом 3:0.

Счет открыл форвард панамцев Габриэль Торрес, который подхватил мяч у своих ворот, протащил его через все поле и забил гол.

Видео: гол Торреса.

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