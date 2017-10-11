Пробиться на ЧМ-2018 сборной Панаме помог ошибочно засчитанный гол

Сборная Панамы прошла на ЧМ-2018 после победы над Коста-Рикой (2:1).

Однако один из голов команды был засчитан ошибочно. На 53-й минуте матча на видео видно, что мяч угодил в штангу и не пересек линию ворот.

Таким образом, Панама с 3-й позиции вышла на ЧМ-2018, а сборная Гондураса, которую панамцы опередили по дополнительным показателям сыграет против Австралии в стыковых играх.

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