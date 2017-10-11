Пробиться на ЧМ-2018 сборной Панаме помог ошибочно засчитанный гол
Сборная Панамы прошла на ЧМ-2018 после победы над Коста-Рикой (2:1).
Однако один из голов команды был засчитан ошибочно. На 53-й минуте матча на видео видно, что мяч угодил в штангу и не пересек линию ворот.
¡Fue mano y NUNCA ENTRÓ!— Teletica Deportes (@TeleticaTD7) 11 октября 2017 г.
Más: https://t.co/vGBS2d98jK pic.twitter.com/ZpG72yRAyp
Таким образом, Панама с 3-й позиции вышла на ЧМ-2018, а сборная Гондураса, которую панамцы опередили по дополнительным показателям сыграет против Австралии в стыковых играх.
Читайте также: В Панаме объявили выходной из-за выходы команды на ЧМ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку
-
Неймар опередил Месси в рейтинге самых бьющих игроков квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке
-
Ибрагимович близок к возвращению в строй
-
Мариано Диас хочет играть за сборную Испании
-
Шевченко призвал дать Монтелле время на построение команды
-
Канте пропустит больше, чем предполагалось ранее
-
Левандовски сравнил тренировки под руководством Хайнкеса и Анчелотти
-
Иванов пропустит матч со "Спартаком"
-
Карвахаль вылечился от вирусной инфекции, влияющей на сердце
-
"Порту" продлил Абубакара
-
Тассотти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
"РБ Лейпциг" в 2015 году был близок к покупке Мбаппе
-
Уилшер: "Ляказетт является одним из лучших нападающих в мире"
-
Мюллер: "После смены тренера мы не должны думать, что теперь победы у нас в кармане"
-
"Ювентус" может отказаться от идеи приобретения Эмре Джана
-
Мустафи выбыл на шесть недель из-за травмы
-
Зидан может побить рекорд Гвардиолы
-
Черчесов рассказал, на что намерена претендовать сборная России на домашнем Чемпионате Мира
-
"Реал" определился с размером предложения по Алабе
-
За продление контракта "Барселона" выплатит Месси бонус в размере почти 100 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0