Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ
Завершились все матчи 25-го тур Английской Премьер Лиги. "Манчестер Сити" продолжает движение к чемпионству. Команда Гвардиолы продлила свою победную серию, обыграв "Арсенал" со счетом 1:0. "Эвертон" впервые с 1999 года смог победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Проблемы "мерсисайдцев" привели к поражению 0:2. продолжил серию неудачных матчей. "Лестер" и "Вест Хэм" воспользовались осечкой "Челси" и закрепились вверху турнирной таблицы. Представляем все результаты 25-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Вулверхэмптон" - "Лидс" - 1:0
"Саутгемптон" - "Челси" - 1:1
"Бернли" - "Вест Бромвич" - 0:0
"Ливерпуль" - "Эвертон" - 0:2
"Фулхэм" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" - 2:1
"Астон Вилла" - "Лестер" - 1:2
"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:1
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 3:1
"Брайтон" - "Кристал Пэлас" - 1:2
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (59), "Манчестер Юнайтед" (49), "Лестер" (49), "Вест Хэм" (45), "Челси" (43), "Ливерпуль" (40), "Эвертон" (40), "Астон Вилла" (36), "Тоттенхэм" (36), "Арсенал" (34), "Вулверхэмптон" (33), "Лидс" (32), "Кристал Пэлас" (32), "Саутгемптон" (30), "Бернли" (28), "Брайтон" (26), "Ньюкасл" (25), "Фулхэм" (22), "Вест Бромвич" (14), "Шеффилд Юнайтед" (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18