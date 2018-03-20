Проблемы в обороне продолжаются: повреждение получил еще один защитник сборной России

Теги руслан камболовроссия

Проблемы в обороне продолжаются: повреждение получил еще один защитник сборной РоссииЗащитник сборной России Руслан Камболов не смог завершить сегодняшнюю тренировку своей национальной команды, информирует официальный твиттер сборной.

"У защитника сборной России Руслана Камболова, досрочно покинувшего сегодняшнюю тренировку, зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведется динамическое наблюдение", - сказано в заявлении.

Напомним, Черышев не видит проблем в сборной из-за череды травм. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Мохамед Салах: второе египетское чудо света

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов