Процент болельщиков на российских стадионах может увеличиться, но при одном условии

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Процент болельщиков на российских стадионах может увеличиться, но при одном условии

В регламенте РПЛ о возобновлении сезона есть пункт о возможном повышении зрительской квоты.

Это произойдёт, если эпидемиологическая ситуация в России в целом и в регионах в частности значительно улучшится.

Пока же стадионы во время матчей Премьер-лиги и Кубка страны разрешено заполнять не более чем на 10 процентов.

Напомним, что российский футбольный сезон возобновится 19 июня матчами 23-го тура чемпионата, а завершится 25 июля финалом Кубка.

Не пропустите: Старт следующего сезона РПЛ могут перенести. | http://soccernews.ru
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