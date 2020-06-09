Процент болельщиков на российских стадионах может увеличиться, но при одном условии

В регламенте РПЛ о возобновлении сезона есть пункт о возможном повышении зрительской квоты.

Это произойдёт, если эпидемиологическая ситуация в России в целом и в регионах в частности значительно улучшится.

Пока же стадионы во время матчей Премьер-лиги и Кубка страны разрешено заполнять не более чем на 10 процентов.

Напомним, что российский футбольный сезон возобновится 19 июня матчами 23-го тура чемпионата, а завершится 25 июля финалом Кубка.

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