Продажа названия стадиона может приносить "МЮ" почти 30 миллионов евро в год

"Манчестер Юнайтед" может увеличить свой ежегодный доход за счет продажи названия стадиона спонсорам, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, финансовая компания Duff & Phelps сделала расчеты и пришла к выводу, что манкунианцы могут получать благодаря этому 29 миллионов евро в год. Это могла была быть самая большая сделка по продаже названия в Премьер-лиге. Сейчас по этому показателю лидирует "Манчестер Сити", который получает от Etihad 21,5 миллиона евро в год.

Впрочем пока что руководство манкунианцев не собирается продавать название стадиона "Олд Траффорд".

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