Продление аренды Мораты обойдется "Атлетико" в 18 миллионов евро

В "Атлетико" пока не приняли решение о продлении испанского нападающего Альваро Мораты, который принадлежит "Челси", сообщает AS.

По сведениям издания, продлении аренды на год обойдется мадридскому клубу в 18 миллионов евро.

Напомним, что "Атлетико" арендовал форварда в зимнее трансферное окно на полгода за семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Мората провел за "Атлетико" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

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