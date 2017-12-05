Продление контракта с Месси обойдется "Барселоне" в 350 миллионов евро

Продление контракта со своим ведущим бомбардиром Лионелем Месси обойдется каталонской "Барселоне" в 350 миллионов евро.

Как информирует fichajes.com, эта сумма включает в себя оклад футболиста, который может достигать порядка 35-ти миллионов евро за сезон, подписной бонус в размере 100 миллионов евро, который будет выплачиваться клубом на протяжении пяти сезонов, а также различных других бонусов.

Напомним, Месси отклонил выгодное предложение от "Манчестер Сити". | soccernews.ru