Продление контракта с Месси обойдется "Барселоне" в 350 миллионов евро

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Продление контракта с Месси обойдется "Барселоне" в 350 миллионов евроПродление контракта со своим ведущим бомбардиром Лионелем Месси обойдется каталонской "Барселоне" в 350 миллионов евро.

Как информирует fichajes.com, эта сумма включает в себя оклад футболиста, который может достигать порядка 35-ти миллионов евро за сезон, подписной бонус в размере 100 миллионов евро, который будет выплачиваться клубом на протяжении пяти сезонов, а также различных других бонусов.

Напомним, Месси отклонил выгодное предложение от "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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